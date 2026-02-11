Caso Mateta niente operazione | il Crystal Palace svela il piano per il rientro del francese

Jean-Philippe Mateta non si opererà al ginocchio e proverà a tornare in campo con una terapia conservativa. Il club inglese ha deciso di non intervenire chirurgicamente, puntando sulla riabilitazione, invece di sottoporre il francese a un intervento che avrebbe potuto allungare i tempi di recupero. La sua cessione al Milan nelle ultime ore di mercato è sfumata, ma ora il club si concentra sul suo recupero in vista di una ripresa più graduale.

🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Caso Mateta, niente operazione: il Crystal Palace svela il piano per il rientro del francese

