Caso Groenlandia la Nato lancia la missione Artic Senfry

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NATO ha appena avviato la missione “Artic Senfry” in Groenlandia. L’obiettivo è controllare e proteggere le infrastrutture chiave nella regione artica, considerata strategica per le tensioni globali. L’operazione coinvolge forze militari e mezzi di sorveglianza, che già si stanno distribuendo sul territorio.

La NATO ha lanciato la missione “Artic Senfry” in Groenlandia, un’operazione volta a monitorare e salvaguardare le infrastrutture critiche e la sicurezza nella regione artica. L’iniziativa, annunciata l’11 febbraio 2026, risponde a crescenti preoccupazioni relative alla stabilità geopolitica e alle possibili minacce in un’area strategica sempre più contesa. La missione è stata decisa a seguito di un’intensificazione di attività militari e di intelligence nella regione, con un particolare sulla protezione delle comunicazioni sottomarine e delle risorse naturali. L’Artico, un tempo considerato un teatro operativo secondario, è oggi al centro di una nuova competizione strategica globale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Groenlandia Operazione

La Nato valuta una missione in Groenlandia per disinnescare Trump

La Nato sta considerando una possibile missione in Groenlandia per gestire le tensioni legate alle recenti dichiarazioni di Donald Trump.

Groenlandia, scatta la missione militare europea: Mosca lancia l'allarme, Washington non arretra

La missione militare europea in Groenlandia sta iniziando a prendere forma, con iniziative principalmente simboliche che segnano un passo importante nella presenza europea nella regione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Groenlandia e Nato si impegnano a rafforzare la sicurezza dell'Artico

Video Groenlandia e Nato si impegnano a rafforzare la sicurezza dell'Artico

Ultime notizie su Groenlandia Operazione

Argomenti discussi: Le azioni di Trump sulla Groenlandia mettono a rischio la Nato. E Putin guarda con attenzione; Groenlandia: un accordo per un fragile equilibrio - ISPI; Giusto l’interesse per la Groenlandia. E tocca alla Nato metterla in sicurezza; Francia: In Groenlandia popolo ha scelto Danimarca, Ue e Nato.

Groenlandia, la vicinanza di Rutte alla Casa Bianca desta dubbi nell’UEGroenlandia, il Segretario generale della NATO Rutte escluso dal Consiglio generale europeo dopo il suo incontro con Donald Trump. mam-e.it

caso groenlandia la nato«Le azioni di Trump sulla Groenlandia mettono a rischio la Nato. E Putin guarda con attenzione»Mary Thompson-Jones, ex diplomatica esperta di Artico, è l'autrice de «La legge del Nord»: «Non c'è alcuna logica nelle azioni del presidente» ... corriere.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.