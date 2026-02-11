Caso Groenlandia la Nato lancia la missione Artic Senfry

La NATO ha appena avviato la missione “Artic Senfry” in Groenlandia. L’obiettivo è controllare e proteggere le infrastrutture chiave nella regione artica, considerata strategica per le tensioni globali. L’operazione coinvolge forze militari e mezzi di sorveglianza, che già si stanno distribuendo sul territorio.

La NATO ha lanciato la missione “Artic Senfry” in Groenlandia, un’operazione volta a monitorare e salvaguardare le infrastrutture critiche e la sicurezza nella regione artica. L’iniziativa, annunciata l’11 febbraio 2026, risponde a crescenti preoccupazioni relative alla stabilità geopolitica e alle possibili minacce in un’area strategica sempre più contesa. La missione è stata decisa a seguito di un’intensificazione di attività militari e di intelligence nella regione, con un particolare sulla protezione delle comunicazioni sottomarine e delle risorse naturali. L’Artico, un tempo considerato un teatro operativo secondario, è oggi al centro di una nuova competizione strategica globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

