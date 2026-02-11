Caso Epstein | Inchiesta USA rivela coinvolgimento di ex parlamentare europeo italiano e altre figure

La vicenda di Jeffrey Epstein torna sotto i riflettori con nuove rivelazioni negli Stati Uniti. Un ex parlamentare europeo italiano e altre figure sono state coinvolte in un’indagine che non si ferma e che mette in discussione vecchi e nuovi legami. Le autorità continuano a scavare, mentre emergono dettagli che potrebbero cambiare molte cose.

La vicenda del finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, continua a sollevare interrogativi e a portare alla luce nuovi elementi. Un’inchiesta del Congresso americano ha rivelato i nomi di sei persone precedentemente non associate al caso, tra cui un ex parlamentare europeo italiano, identificato come Nicola Caputo. Le rivelazioni emergono dai documenti relativi alle indagini su Epstein, che hanno scosso l’opinione pubblica e coinvolto figure di spicco della politica e dell’economia internazionale. L’ex europarlamentare Nicola Caputo ha immediatamente respinto qualsiasi coinvolgimento con Epstein o con la sua rete di contatti.🔗 Leggi su Ameve.eu

