Il sindaco di Milano-3, Lidia Reale, rassicura i cittadini sulla presenza di alcuni casi di legionella segnalati in un condominio. Reale spiega che la situazione è sotto controllo e viene monitorata costantemente per evitare allarmismi. Nessun motivo di preoccupazione, assicura il primo cittadino.

Segnalati alcuni casi di Legionella in un condominio di Milano 3. Per evitare allarmismi interviene il sindaco Lidia Reale che parla di "situazione monitorata costantemente". La sindaca e gli uffici comunali si sono infatti attivati immediatamente. L’amministratore del condominio è stato invitato a compiere tutto quanto previsto dalle norme, anche per quanto riguarda la manutenzione delle tubature. "La rete dell’acquedotto è costantemente monitorata e l’acqua distribuita è potabile e sicura": lo sottolineano i tecnici del Gruppo Cap che la sindaca Lidia Reale ha contattato fin dalle prime ore del mattino di ieri in seguito alla segnalazione, da parte di alcuni cittadini, della presenza di casi di legionella in un condominio di Milano3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casi di legionella, Cap: "Situazione monitorata"

Approfondimenti su Milano 3

La pianta acquatica ha invaso il Canale Ippolito a Pontelangorino di Codigoro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano 3

Basiglio. Legionella: situazione monitorata costantementeLegionella: situazione monitorata costantementeLa sindaca Lidia Reale e gli uffici comunali si sono attivati immediatamente. L’amministratore del condominio, che ha la responsabilità diretta in casi d ... mi-lorenteggio.com

Sospetti casi di legionella a Milano: scattano i protocolli precauzionali in via RizzoliMilano – MM, in accordo con il Comune di Milano, ha svolto nella giornata di oggi i protocolli precauzionali a fronte di alcune segnalazioni giunte nelle scorse ore da parte di alcuni inquilini di ... ilgiorno.it

Dopo i casi nel legnanese, tutto quello che c'è da sapere sulla Legionella. Leggi qui #legnano - facebook.com facebook