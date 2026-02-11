Caserta progettavano assalto armato alla caserma dei carabinieri | 18 arresti

La polizia ha arrestato 18 persone a Caserta, accusate di aver pianificato un assalto armato alla caserma dei carabinieri. Gli uomini dietro questa operazione volevano entrare a far parte del clan Gagliardi, uno dei gruppi criminali più temuti della zona, collegato ai Casalesi. Gli investigatori hanno smascherato il piano prima che potesse andare in porto.

Volevano entrare a fare parte di uno dei clan più pericolosi di Caserta, quello dei Gagliardi, collegati ai Casalesi. Per farlo bisognava superare un'ultima prova: un attentato in una caserma dei carabinieri. Per questo era stato deciso, con l'avallo del clan, di sfidare l'arma che per mesi aveva impedito di portare a termine i loro affari. Quello che non sapevano però è che erano intercettati dagli uomini dell'antimafia di Napoli che li hanno fermati in tempo. Tredici le persone finite in carcere, cinque ai domiciliari, gli altri sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

I carabinieri di Caserta hanno fatto un grande colpo contro la camorra.

La polizia ha arrestato 21 persone in un blitz contro il clan Gagliardi a Mondragone.

Rito della 'pungitura' e assalto armato ai carabinieri sventato, 21 arrestiRito della 'pungitura', facendo uscire sangue dal dito, un rito tipico delle mafie siciliane e calabresi, e azioni violente, come sparare contro una caserma dei carabinieri, per entrare a far parte de ... ansa.it