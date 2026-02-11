Casertana-Crotone 2-2 | Pareggio Pitagorico con Espulsione di Gallo e Gol di Gomez nel Finale

La partita tra Casertana e Crotone si è chiusa con un pareggio 2-2, regalando emozioni e qualche polemica. Nel finale, Gallo è stato espulso, cambiando le sorti del match, e Gomez ha segnato il gol che ha portato il risultato in parità. La trasferta in terra campana ha lasciato i tifosi del Crotone divisi tra soddisfazione e rabbia.

Casertana-Crotone: Un Pareggio Agrodolce Macchiato da un'Espulsione Decisiva. La trasferta sul campo della Casertana si è conclusa con un pareggio per 2-2 per il Crotone, un risultato che lascia sentimenti contrastanti. La partita, disputata l'11 febbraio 2026 al 'Pinto' di Caserta, è stata segnata dall'espulsione di Gallo che ha condizionato pesantemente l'andamento del match e ha costretto la squadra di Longo a giocare in inferiorità numerica per gran parte della ripresa. L'incontro ha visto i pitagorici affrontare un avversario determinato, in una sfida che ha messo a dura prova la loro tenacia e capacità di reazione.

