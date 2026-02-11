Case cantoniere quella in zona sud rischia di crollare

La casa cantoniera dell’Anas in zona sud di Cupra rischia di crollare. La struttura si sgretola e potrebbe cedere da un momento all’altro. I residenti e le autorità sono in allerta, mentre i tecnici stanno valutando come intervenire prima che si verifichi un incidente. Nessuno vuole rischiare di perdere un pezzo importante della rete stradale.

La casa cantoniera dell’ Anas che si trova a sud dell’abitato di Cupra, rischia di perdere i primi pezzi. C’è un tratto di tetto, sul versante nord, che sta per crollare ma, probabilmente, nessuno interverrà. Un vero peccato. La domanda è ‘Che fine ha fatto o sta facendo il piano di recupero delle case cantoniere?’. In Italia ci sono 1.244 e solo una minima parte continua a svolgere il proprio ruolo, il resto versa in completo abbandono. Nel 2021 l’Anas aprì un bando per assegnare 100 di queste case per trasformarle in ristoranti, centri informativi e didattici, alberghi, centri per il noleggio di auto o biciclette, ma nell’elenco non erano presenti né la casa cantoniera di Cupra e neppure quella di Grottammare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

