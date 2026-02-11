La casa cantoniera dell’Anas in zona sud di Cupra rischia di crollare. La struttura si sgretola e potrebbe cedere da un momento all’altro. I residenti e le autorità sono in allerta, mentre i tecnici stanno valutando come intervenire prima che si verifichi un incidente. Nessuno vuole rischiare di perdere un pezzo importante della rete stradale.

La casa cantoniera dell’ Anas che si trova a sud dell’abitato di Cupra, rischia di perdere i primi pezzi. C’è un tratto di tetto, sul versante nord, che sta per crollare ma, probabilmente, nessuno interverrà. Un vero peccato. La domanda è ‘Che fine ha fatto o sta facendo il piano di recupero delle case cantoniere?’. In Italia ci sono 1.244 e solo una minima parte continua a svolgere il proprio ruolo, il resto versa in completo abbandono. Nel 2021 l’Anas aprì un bando per assegnare 100 di queste case per trasformarle in ristoranti, centri informativi e didattici, alberghi, centri per il noleggio di auto o biciclette, ma nell’elenco non erano presenti né la casa cantoniera di Cupra e neppure quella di Grottammare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Case cantoniere, quella in zona sud rischia di crollare

Approfondimenti su Cupra Sud

La torre di Azzano rischia di crollare.

Una replica della Statua della Libertà a Guaiba, nel sud del Brasile, è stata danneggiata da venti di 90 kmh, causando il crollo di una parte del monumento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cupra Sud

Argomenti discussi: Case cantoniere, quella in zona sud rischia di crollare; Valore Paese Italia, promuovere la cultura con asset delle Forze Armate; È morta Paola Rossi, per anni aveva vissuto nel parcheggio dell'Orologio: funerali venerdì a San Filippo Neri.

Case cantoniere. L’appello dei sindaci: Si ospitino lì i turistiLungo le strade statali, in particolare in montagna, si incontrano numerose case cantoniere, ormai in disuso rispetto alla funzione primaria di ospitare appunto i ‘cantonieri’, ovvero gli addetti alla ... ilrestodelcarlino.it

All’asta quattro ex case cantoniereQuattro ex case cantoniere e un terreno edificabile per un valore complessivo di oltre 580mila euro. La Provincia mette in vendita alcuni beni. Si tratta appunto di quattro ex case cantoniere nei ... ilrestodelcarlino.it

Via CASSIA: le prime 10 Case Cantoniere da Roma. https://www.cippiandco.it/case-cantoniere/ - facebook.com facebook