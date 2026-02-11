L’Italia torna a salire nel confronto economico europeo. Secondo i dati più recenti della Commissione europea e di Eurostat, nel 2025 il nostro paese ha superato la Francia nel PIL pro capite a parità di potere d’acquisto. Maurizio Casasco, deputato e responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia, annuncia che l’Italia ha raggiunto e superato la Francia su questo indicatore chiave, segno che il nostro Paese sta migliorando il proprio livello di vita.

“I dati europei – in particolare le più recenti previsioni economiche della Commissione europea e le rilevazioni Eurostat – mostrano che nel 2025 l’Italia ha raggiunto e superato la Francia nel PIL pro capite a parità di potere d’acquisto, l’indicatore utilizzato dall’Unione Europea per confrontare il livello di vita tra gli Stati membri", dichiara in una nota Maurizio Casasco, deputato e responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia. "È un segnale importante: significa che il sistema economico italiano ha recuperato terreno e che il livello di benessere relativo degli italiani si è rafforzato nel confronto europeo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Casasco: "L’Italia torna a correre. Superata la Francia nel Pil pro capite a parità di potere d’acquisto"

