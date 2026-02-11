Casabianca al Galli omaggia Renato Zero

Casabianca al Galli rende omaggio a Renato Zero, con lo spettacolo “Cercami”. Lo show celebra la musica e la carriera dell’artista romano, riconosciuto come una delle voci più originali e provocatorie del panorama italiano. Un tributo che ha fatto emozionare il pubblico presente in teatro.

S'intitola Cercami ed è l'omaggio a Renato Zero, icona del mondo della musica leggera italiana che ha mirabilmente trasformato il suo essere provocatorio in poesia. A salire sul palco del Teatro Galli di Rimini, per questo nuovo e imperdibile spettacolo, domani alle 21, sarà Sergio Casabianca, che cura anche la regia, accompagnato dalla sua apprezzata band delle Gocce. Ad affiancare il cantautore riminese con la sua formazione storica, oltre al trio d'archi rosa, formato da Lucia Solferino al violino, Michela Zanotti alla viola e Veronica Conti al violoncello, saranno Daniele Mancini al sassofono, i ballerini Gian Maria Guerra, Jenni Toni, Samuel Bartoletti, nonché altri ospiti a sorpresa.

