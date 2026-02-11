A Caronno Pertusella si è svolto oggi il funerale di Michele Forastieri, il ragazzo di 22 anni morto insieme a Emanuele nell’incidente di Saronno. La chiesa era piena di amici e parenti, molti in lacrime, che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. La passione per i motori univa Michele e Emanuele, e anche in questa occasione il ricordo di quella passione ha riunito tanti.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. Mattinata di forti disagi alla circolazione nell’area di Malpensa per l’arrivo delle autorità statunitensi in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Caronno Pertusella, folla e commozione per il funerale di Michele, morto con Emanuele nel tragico incidente a Saronno – VIDEO

Approfondimenti su Caronno Pertusella Funerale

Questa mattina a Saronno si sono riuniti amici e conoscenti per salutare Emanuele Accomando, morto insieme a Michele nell’incidente di qualche giorno fa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Caronno Pertusella Funerale

Argomenti discussi: Caronno Pertusella, folla e commozione per il funerale di Michele, morto con Emanuele nel tragico incidente a Saronno - VIDEO; dolore e applausi per l’addio a Michele; La magia delle Olimpiadi, l'emozione dei tedofori, il bagno di folla: il viaggio della fiamma olimpica a Legnano; Ugo Mask, Loretta Grace e un bagno di folla, la fiamma olimpica tra influencer e sportivi a Busto Arsizio.

Caronno Pertusella, folla e commozione per il funerale di Michele, morto con Emanuele nel tragico incidente a Saronno – VIDEOAnche il funerale del 22enne Michele Forastieri, l’altro ragazzo morto nel tragico incidente di Saronno, è stato un tributo alla passione per i motori che ... ilnotiziario.net

Un nuovo fine settimana da vivere con éSorpresa Weekend al Club éSport di Caronno Pertusella Sabato 14 febbraio Ore 10:30 éGAG Allenamento mirato su gambe, addome e glutei per forza e tonicità. Ore 11:30 éAcqua Cardio Movimento in acqua pe - facebook.com facebook

CARONNESE E MAGENTA SI DIVIDONO LA POSTA Al Comunale di Caronno Pertusella non si va oltre lo 0-0 caronnese.com/p=87337 x.com