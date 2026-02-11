La festa di Carnevalmare 2026 è iniziata a Vibo Marina con un’apertura che ha entusiasmato tutti. La piazza è stata invasa da persone di ogni età, che hanno applaudito e partecipato con gioia. La prima giornata ha portato colore, musica e tanta allegria, lasciando già presagire un evento ricco di sorprese e momenti indimenticabili.

Un avvio straordinario per il Carnevalmare 2026, che ha regalato a Vibo Marina una prima giornata di festa all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione. L’inaugurazione della manifestazione è stata definita “a dir poco incantevole” dagli organizzatori, soddisfatti per la calorosa risposta del pubblico. Un vero e proprio fiume di persone ha animato le vie della località costiera, trasformando il lungomare e gli spazi dedicati all’evento in un palcoscenico di colori, musica e allegria. Famiglie, giovani e visitatori hanno preso parte alle iniziative in programma, contribuendo a creare un clima di condivisione e festa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Carnevalmare 2026, apertura incantevole a Vibo Marina: grande partecipazione e applausi

CarnevalMare 2026, il porto di Vibo Marina si trasforma in un’esplosione di colori e allegriaSfilate, spettacoli, Dj set e laboratori: un Carnevale all’insegna della tradizione, della creatività e della comunità. zoom24.it

