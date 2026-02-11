Giugliano si prepara a vivere un Carnevale all’insegna del divertimento e del gusto. Lunedì 16 febbraio, Rossopomodoro al Parco Grande Sud organizza una festa speciale per tutta la famiglia. La pizzeria si trasforma in un luogo di allegria, tra giochi e sapori tipici, per rendere indimenticabile questa giornata di festa.

Giugliano si prepara a festeggiare il Carnevale in modo indimenticabile. Lunedì 16 febbraio, la pizzeria Rossopomodoro situata al Parco Commerciale Grande Sud trasformerà i suoi spazi in un regno di divertimento per grandi e piccini. Dalle ore 19:30 alle 22:30, un’esplosione di colori, risate e sapori accoglierà le famiglie per una serata dove la tradizione . L'articolo Carnevale, evento da “Rossopomodoro”: festa e gusto al parco “Grande Sud” Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Rossopomodoro al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano propone un'esperienza autentica di pizza napoletana, ideale per tutta la famiglia.

