Carnevale di Sciacca nonostante il rinvio per maltempo la festa comincia con gli eventi collaterali

Nonostante il maltempo abbia costretto a rinviare le sfilate, il Carnevale di Sciacca 2026 è iniziato comunque con gli eventi collaterali. L’associazione L’AltraSciacca, insieme a Futuris, Record Eventi e altri, ha organizzato una serie di appuntamenti che hanno animato la città nel primo fine settimana. La festa, anche se con qualche ritardo, ha mostrato tutta la sua vitalità.

Il maltempo ha imposto lo slittamento delle sfilate del primo fine settimana, ma l'edizione 2026 del Carnevale di Sciacca ha comunque preso il via attraverso un calendario di appuntamenti collaterali promossi dall'associazione L'AltraSciacca in collaborazione con Futuris, Record Eventi e il.

