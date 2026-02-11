Con il Carnevale che inizia domani, il 12 febbraio, in provincia di Avellino, le strade si riempiranno di maschere e allegria. La festa si accende con eventi in tutta la città, tra sfilate, musica e divertimento per grandi e bambini. La tradizione carnevalesca si prepara a coinvolgere tutti, portando colore e allegria nelle piazze e nelle vie del territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Con Giovedì Grasso, in programma domani 12 febbraio, si apre ufficialmente il Carnevale 2026 in provincia di Avellino. Un calendario fitto di appuntamenti animerà borghi, piazze e centri storici con riti antichi, sfilate, carri allegorici, Zeze, Mascarate e grandi feste popolari. L’Irpinia si conferma ancora una volta terra di tradizioni vive, dove folklore, teatro popolare e convivialità si intrecciano in un racconto collettivo che coinvolge tutte le età. Dalla storica Zeza di Cesinali, che sarà protagonista anche ad Avellino domenica 15 febbraio, alle coreografie della Mascarata Serinese, passando per i carri allegorici di Paternopoli, il ritmo travolgente di Montemarano e le celebrazioni diffuse nei piccoli centri, il Carnevale irpino 2026 si preannuncia tra i più ricchi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carnevale, da Giovedì grasso si accende la festa: scopri gli eventi

Approfondimenti su Giovedì Grasso

Con l’arrivo di domani, 12 febbraio, inizia ufficialmente il Carnevale 2026 in provincia di Avellino.

Tarquinia si anima di colori e allegria con il tradizionale appuntamento di Carnevale dedicato ai bambini.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giovedì Grasso

Argomenti discussi: Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione; Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigli; Il Carnevale accende Siena, tra giochi, musica e meraviglia; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere.

Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigliCosa fare per carnevale 2026 e quali sono gli eventi a cui partecipare da giovedì a martedì grasso? Ecco l'elenco e alcuni consigli utili ... meteo.it

Carnevale di Viareggio, in notturna anche il corso del Giovedì GrassoSerata con i 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, le 8 mascherate in gruppo e le 8 maschere isolate. Si presenta il manifesto 2027 ... luccaindiretta.it

Giovedì 12 febbraio prende il via il 66° Carnevale di Melilli, tra carri in miniatura, tradizione, eventi e spettacoli nel Sud-Est siciliano #CarnevaleDiMelilli - facebook.com facebook