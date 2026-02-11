Carnevale da Giovedì graso si accende la festa | scopri gli eventi

Con l’arrivo di domani, 12 febbraio, inizia ufficialmente il Carnevale 2026 in provincia di Avellino. La festa prende il via con le prime sfilate e i festeggiamenti che coinvolgono tutta la comunità. Le strade si riempiono di maschere, carri colorati e allegria, mentre le persone si preparano a vivere alcuni giorni di festeggiamenti intensi. La tradizione del Carnevale si rinnova anche quest’anno, portando entusiasmo tra cittadini di tutte le età.

Con Giovedì Grasso, in programma domani 12 febbraio, si apre ufficialmente il Carnevale 2026 in provincia di Avellino. Un calendario fitto di appuntamenti animerà borghi, piazze e centri storici con riti antichi, sfilate, carri allegorici, Zeze, Mascarate e grandi feste popolari. L'Irpinia si conferma ancora una volta terra di tradizioni vive, dove folklore, teatro popolare e convivialità si intrecciano in un racconto collettivo che coinvolge tutte le età. Dalla storica Zeza di Cesinali, che sarà protagonista anche ad Avellino domenica 15 febbraio, alle coreografie della Mascarata Serinese, passando per i carri allegorici di Paternopoli, il ritmo travolgente di Montemarano e le celebrazioni diffuse nei piccoli centri, il Carnevale irpino 2026 si preannuncia tra i più ricchi degli ultimi anni.

