Carnevale con Giotto | tornano le aperture serali straordinarie alla Cappella degli Scrovegni
Durante le vacanze di Carnevale, la Cappella degli Scrovegni apre le sue porte anche di sera. Le visite serali straordinarie permettono ai visitatori di ammirare le opere di Giotto sotto una luce diversa, lontano dalla folla diurna. Un’occasione unica per scoprire i capolavori in un’atmosfera più intima e suggestiva.
In occasione delle vacanze di Carnevale, la Cappella degli Scrovegni svela la sua magia oltre il tramonto.Dal 14 al 18 febbraio 2026, torna l'appuntamento con "Giotto sotto le stelle", l'iniziativa che permette di ammirare il celebre ciclo di affreschi in un’atmosfera intima e suggestiva.QuandoDa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
