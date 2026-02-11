Carnevale ad Alatri

Ad Alatri è arrivato il Carnevale e le strade si riempiono di colori e allegria. Domenica mattina, alle 11, piazza Santa Maria Maggiore si anima con il Carnevale delle Famiglie. Sono in tanti che si preparano a indossare maschere e a lanciare coriandoli, pronti a vivere un momento di festa insieme. La città si prepara a rinnovare la tradizione, con i cittadini che si radunano per divertirsi e condividere un pomeriggio di svago.

Preparate coriandoli e maschere, quest'anno il divertimento raddoppia ad Alatri! Ecco il programma completo per non perdere nemmeno un momento di festa: DOMENICA 15 FEBBRAIO – ore 11:00 Alatri - Piazza Santa Maria Maggiore CARNEVALE DELLE FAMIGLIE Il momento perfetto per scendere in piazza con.

