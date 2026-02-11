Carnevale a Piano di Sorrento 2026 | due giorni di festa in Piazza Cota

Il Carnevale a Piano di Sorrento torna quest’anno con due giorni di festa in piazza Cota. Il 15 e il 17 febbraio, la città si prepara a riempire le strade di colori, musica e allegria, coinvolgendo grandi e bambini in un evento che si preannuncia tra i più attesi della stagione. La piazza si trasformerà in un palcoscenico di maschere, carri e brevi spettacoli, per regalare ai residenti e ai visitatori un momento di spensieratezza e tradizione.

Il Carnevale di Piano di Sorrento 2026 si preannuncia come un evento di grande rilievo per la comunità locale e per l'intera regione, con due giornate di festeggiamenti in Piazza Domenico Cota, il 15 e il 17 febbraio. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, mira a risvegliare lo spirito di comunità e a celebrare la tradizione carnevalesca, offrendo un programma ricco di attività per tutte le età. L'evento rappresenta un'opportunità di rilancio per il turismo e un investimento nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Il Carnevale, con le sue radici storiche profonde, è una festa che affonda le sue origini in un passato millenario, legato ai riti di fertilità e alla necessità di esorcizzare le paure legate all'inverno.

