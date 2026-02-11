Carnevale 2026 | due giorni di festa a Terracina

A Terracina tornano i festeggiamenti di Carnevale con due appuntamenti da non perdere. Domenica 15 febbraio, a Borgo Hermada, la festa inizia alle 11 del mattino. Poi, martedì 17 febbraio, il centro città si anima di nuovo in piazza Mazzini. La città si prepara a due giornate di sfilate, musica e allegria, con tante persone che si raduneranno per divertirsi insieme.

Anche Terracina festeggia il Carnevale e saranno ben due gli appuntamenti per quest'anno: domenica 15 febbraio a Borgo Hermada a partire dalle 11 del mattino e martedì 17 febbraio in piazza Mazzini.A Borgo Hermada ci sarà una sfilata di maschere decisamente sui generis: saranno chiamati a sfilare.

