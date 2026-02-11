Carla Salvatori morta la storica avvocata di Viterbo

Da viterbotoday.it 11 feb 2026

Viterbo piange la scomparsa di Carla Salvatori, un punto di riferimento per molti nel mondo legale locale. L’avvocata, molto conosciuta in città, si è spenta lasciando un vuoto tra colleghi e cittadini. La notizia ha fatto subito il giro, e in tanti ricordano il suo impegno e la sua figura sempre presente nel territorio.

Figura di spicco del foro, aveva 85 anni ed era la madre del legale Fernando Salvagni, scomparso prematuramente a 56 anni Viterbo piange la morte dell'avvocata Carla Salvatori, figura storica e molto conosciuta del foro cittadino. Si è spenta a 85 anni l'8 febbraio nella sua abitazione. Volto noto dell'avvocatura viterbese, era la madre di Fernando Salvagni. Anche lui avvocato, è morto prematuramente a novembre 2024 a soli 56 anni, dopo una lunga malattia. Una perdita che ha profondamente colpito la comunità forense e che oggi torna a farsi sentire con un nuovo dolore. Salvatori lascia il marito Carlo e la nipote.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Viterbo Avvocata

