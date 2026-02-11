Cara Regione da noi la montagna comincia dove finisce la fabbrica da Atessa l' appello a tutti i sindaci dei Comuni montani

Da Atessa arriva un appello deciso ai sindaci dei Comuni montani e parzialmente montani dell’Abruzzo. I rappresentanti locali chiedono di unire le forze per ottenere più risorse e benefici, sottolineando che la montagna in quella zona inizia dove finisce la fabbrica. L’obiettivo è far sentire la voce di chi vive e lavora in queste aree, spesso trascurate.

“Cara Regione - ha scritto sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, in una lettera ragionata - da noi la montagna comincia dove finisce la fabbrica”. La lettera è stata inviata dal sindaco all’assessore con delega agli Enti Locali Roberto Santangelo, al presidente della giunta regionale Marco Marsilio e al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e si traduce in un'istanza di revisione dei criteri di classificazione montana e adeguamento della legge regionale 102008 alla legge nazionale 1312025. “Noi - ricorda Borrelli - attualmente siamo inseriti nella categoria dei ‘parzialmente montani’.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Atessa Montagna

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Atessa Montagna

Argomenti discussi: Infermieri in fuga verso il Sud, la Uil: Qui la vita è troppo cara; Marconia: il 6 febbraio seconda edizione di Cara Dea – Un inno alla VITA, la manifestazione annuale più importante dell’associazione Dea per sempre; Sarteano: pensionamento medico di base ;Giovanni Costa(Lega), Sarteano senza più un medico di base: è così che si preserva e valorizza la Toscana diffusa tanto cara al Presidente Giani ed al PD?; 2^ edizione evento Cara Dea – Un inno alla vita a Marconia per 17° compleanno di Dea: report e foto.

“Cara Regione - ha scritto il sindaco Giulio Borrelli in una lettera ragionata- da noi la montagna comincia dove finisce la fabbrica”. E ha rivolto un appello a tutti i sindaci dei Comuni montani e parzialmente montani del nostro Abruzzo: “No alla guerra dei poveri - facebook.com facebook