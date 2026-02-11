Capriglia Irpina allerta sicurezza nella zona di Cioppolo | segnalata la presenza di ladri

Questa mattina a Capriglia Irpina la paura si fa sentire. Alcuni residenti hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare la presenza di ladri nella zona di Cioppolo. La situazione ha messo in allerta la comunità, che ora aspetta chiarimenti e maggiore sicurezza.

CAPRIGLIA IRPINA – Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di ladri sul territorio comunale, in particolare nella zona di Cioppolo. Le comunicazioni hanno riguardato episodi riferiti all'area indicata, senza ulteriori dettagli resi noti.Carabinieri in azione con più pattuglieA seguito delle.

