In Italia, molti rider continuano a lavorare con paghe che sono ben sotto la soglia di povertà. Mentre questa realtà si trascina da anni, il governo di Meloni pensa a Sanremo, lasciando in secondo piano le condizioni di chi consegna cibo e pacchi ogni giorno. La situazione resta drammatica, e i giovani sono sempre più sfruttati in un mercato del lavoro che non offre alternative dignitose.

di Enza Plotino Questi sono i nostri figli. Ragazzi e ragazze che in questo odierno deserto di opportunità, lavoro dignitoso e ascensore sociale funzionante, diventano i nuovi schiavi, circuìti dalla politica tossica del governo che spaccia la precarietà per modernità e lo sfruttamento per libertà digitale, spesso attraverso spot discutibili. Un meccanismo ignobile in cui sono finiti, i nostri figli, ma anche quegli immigrati che si vogliono delinquenti e disonesti ma che, al contrario, con il loro lavoro di schiavi, con paghe “sotto la soglia di povertà” contribuiscono alla consegna a domicilio di cibo e bevande ordinate per il tramite di piattaforme ed applicazioni web. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caporalato algoritmico, paghe sotto la soglia di povertà per i rider ma Meloni pensa a Sanremo

Approfondimenti su Caporalato Algoritmico

La procura di Milano ha deciso di intervenire su Glovo, la nota società di consegne a domicilio.

Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di intervenire subito.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Caporalato Algoritmico

Argomenti discussi: Rider sfruttati e sottopagati: il colosso spagnolo Glovo ora è sotto inchiesta; Glovo e l’accusa di caporalato. Il Pm: Dall’algoritmo un oscuro calcolo dei compensi per i rider; Glovo-Foodinho in controllo giudiziario: la Procura di Milano contesta il caporalato algoritmico; La procura di Milano dispone il controllo giudiziario su Foodinho-Glovo. L’accusa è caporalato e sfruttamento dei rider. I sindacati: condizioni che denunciamo da tempo, ma la via giudiziaria non basta, occorre garantire contratti nazionali corretti.

Paghe da 2,5 euro e controllo via app: perché la Procura ha messo sotto tutela GlovoLa Procura di Milano dispone il controllo giudiziario su Glovo: ipotesi di caporalato su 40mila rider, paghe sotto la soglia di povertà e controllo algoritmico. blogsicilia.it

Rider sfruttati, controllo giudiziario per Foodinho-Glovo: paghe sotto soglia e penalizzazioni algoritmicheLa procura di Milano ha avviato un controllo giudiziario su Foodinho-Glovo per caporalato, a seguito di paghe sotto la soglia di povertà e penalizzazioni algoritmiche per migliaia di rider in tutta It ... news.fidelityhouse.eu

Ma nessuno ha notato che il PM che ha attaccato Glovo è lo stesso che "cacciò" Uber dall'Italia Si chiama Paolo Storari. Nel 2020 fece la stessa identica cosa con Uber Eats. Stessa accusa: caporalato. Stessa storia: rider pagati una miseria, controllati da un'a - facebook.com facebook

L’inchiesta su FoodinhoGlovo dimostra una cosa molto semplice: la legge sul caporalato funziona. A chi ha detto per anni che quella legge era inutile o ideologica, oggi rispondono i fatti, non le polemiche. La legge c’è, funziona e va difesa. Quando abbiamo v x.com