Capodanno cinese a Campi Bisenzio

A Campi Bisenzio si prepara una giornata speciale per celebrare il Capodanno Cinese. La comunità locale si anima con eventi e festeggiamenti, portando nel paese un tocco di Oriente. Le strade si riempiranno di colori, musica e tradizioni provenienti dalla Cina, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Il fascino millenario dell'Oriente si appresta a colorare Campi Bisenzio con una giornata interamente dedicata alla celebrazione del Capodanno Cinese. L'Associazione Imprenditori Cinesi di Firenze, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e il Consolato Generale della Repubblica.

