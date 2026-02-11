Capannoli numeri in crescita per la biblioteca comunale | +50,3% di prestiti e +275% di presenze delle scuole

Da pisatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La biblioteca di Capannoli fa registrare numeri record. Nel 2023, i prestiti sono aumentati del 50,3%, mentre le presenze delle scuole sono triplicate, con un incremento del 275%. Più studenti visitano gli spazi, più libri vengono presi in prestito, segno che il servizio funziona e attrae un numero crescente di utenti. La crescita si fa sentire in modo forte e chiaro, anche grazie alle tante iniziative messe in campo durante l’anno.

La biblioteca comunale cresce: più utenti, più prestiti, più classi in visita. Il rendiconto dell’anno appena concluso dell’attività della biblioteca comunale mostra importanti incrementi in diversi ambiti fondamentali del servizio. Molto rilevante la crescita dell’attività di prestito rivolta.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

