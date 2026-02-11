Capannoli numeri in crescita per la biblioteca comunale | +50,3% di prestiti e +275% di presenze delle scuole

La biblioteca di Capannoli fa registrare numeri record. Nel 2023, i prestiti sono aumentati del 50,3%, mentre le presenze delle scuole sono triplicate, con un incremento del 275%. Più studenti visitano gli spazi, più libri vengono presi in prestito, segno che il servizio funziona e attrae un numero crescente di utenti. La crescita si fa sentire in modo forte e chiaro, anche grazie alle tante iniziative messe in campo durante l’anno.

La biblioteca comunale cresce: più utenti, più prestiti, più classi in visita. Il rendiconto dell’anno appena concluso dell’attività della biblioteca comunale mostra importanti incrementi in diversi ambiti fondamentali del servizio. Molto rilevante la crescita dell’attività di prestito rivolta.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Capannoli Biblioteca Biblioteca comunale. Cresciuti i prestiti e gli utenti online La biblioteca comunale di Sansepolcro ha registrato un aumento dei prestiti e degli utenti online anche nel 2025, confermando la crescita iniziata l’anno scorso. Dai nidi alle medie, le scuole di Cesena si rifanno il look: investimento comunale da 275 mila euro Cesena investe 275 mila euro per rinnovare le scuole, dai nidi alle medie. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La CER Capannoli per la Valdera continua a crescere! Dopo l'ingresso del Comune di Bientina, entra ufficialmente nella Comunità Energetica Rinnovabile Capannoli per la Valdera anche il Comune di Crespina Lorenzana, rafforzando la visione sovracom - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.