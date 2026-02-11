Caos Rai Sport | cambio dopo Sanremo Previsto nuovo pacchetto di nomine Tutti i nomi in pista - RETROSCENA ESCLUSIVO

Dopo le polemiche per le gaffe durante la telecronaca delle Olimpiadi di Milano Cortina, la Rai annuncia un cambio di rotta in Rai Sport. È in arrivo un nuovo pacchetto di nomine per cercare di mettere ordine e risollevare l’immagine del settore. Nei prossimi giorni, saranno comunicati i nomi che entreranno in squadra, mentre il caos delle ultime settimane resta al centro dell’attenzione.

Non si placano le polemiche per le gaffe della telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Pioggia di critiche per il direttore Paolo Petrecca, che ha voluto commentare l’evento, rimediando però tante gaffe. Nonostante l’amministratore delegato Giampaolo Rossi abbia richiamato Petrecca, che ha rinunciato a commentare la cerimonia di chiusura, per la redazione di Rai Sport, che è sul piede di guerra da giorni con tanto di sciopero delle firme fino al termine delle Olimpiadi, sarebbe stato necessario un provvedimento più incisivo. Per questo non si placano le polemiche, tanto che i giornalisti della testata sportiva della Rai stanno incassando solidarietà dai colleghi delle altre redazioni e dagli organi di categoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi, la Rai ha deciso di escludere Marco Bulbarelli dalla cerimonia di apertura a Milano-Cortina.

