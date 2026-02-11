Caos autovelox | solo 3.800 registrati su 11mila in arrivo il decreto Multe a rischio nullità

Il numero di autovelox registrati nel sistema è molto più basso rispetto alle attese. Solo 3.800 apparecchi su 11.000 sono stati effettivamente inseriti. La confusione ha portato a un mare di multe a rischio nullità, e ora il governo si muove per approvare un nuovo decreto che possa mettere ordine. La situazione resta tesa, e gli automobilisti aspettano di capire se le multe fatte finora saranno valide o meno.

Caos autovelox senza fine. Mentre il governo accelera su un nuovo decreto per mettere ordine, il sistema rischia di incepparsi. Tra dispositivi approvati ma non omologati, sentenze della Cassazione, censimenti incompleti (un terzo soltanto) e numeri che non tornano, sulle strade italiane si consuma una partita che vale milioni di euro di multe e migliaia di ricorsi. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto, le multe date con dispositivi non presenti nell’elenco ufficiale del Ministero restano contestabili. Una zona grigia che alimenta ricorsi, tensioni tra cittadini e amministrazioni e un vuoto normativo che dura da anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

