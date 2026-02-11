Cantieropoli la difesa di Oggioni | Sempre rispettato le norme Abbiamo innovato e cambiato la città

La difesa di Oggioni si fa sentire: lui assicura di aver sempre seguito le norme e di aver portato innovazioni che hanno cambiato il volto della città. I funzionari del Comune, secondo quanto afferma, non avrebbero mai violato le regole, rispettando un regolamento che sarebbe rimasto in vigore da oltre vent’anni. Anche la Commissione paesaggio avrebbe agito nel rispetto delle regole, senza mai mettere in discussione le procedure. La vicenda si fa sempre più complessa e apre un nuovo fronte nella polemica sulla gestione del progetto.

