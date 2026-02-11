Cane ferito da una trappola per cinghiali l' Oipa | Allarme bracconaggio | FOTO

Un cane di quartiere, Totò, è stato trovato ferito gravemente vicino al cimitero di Castel Morrone. L’animale era rimasto incastrato in una trappola illegale usata dai bracconieri per catturare i cinghiali. La denuncia arriva dall’Oipa, che segnala un aumento di casi di bracconaggio nella zona e chiede interventi immediati per fermare queste pratiche illegali. Totò, insieme al suo compagno Sasà, vive da anni nella zona e ora si trova in condizioni critiche.

Totò, uno dei cani di quartiere che da anni vive nella zona del cimitero di Castel Morrone insieme al suo fedele compagno Sasà, è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato in un laccio d'acciaio, una trappola illegale utilizzata dai bracconieri per la cattura dei cinghiali.

