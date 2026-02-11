Canada spari a scuola | 9 morti

Questa mattina alla Tumbler Ridge Secondary School in British Columbia si è scatenata una sparatoria che ha lasciato nove persone morte. Le autorità hanno confermato il bilancio, ancora provvisorio, mentre gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia successo e chi ci sia dietro questa tragedia. La scuola è stata evacuata e la polizia ha immediatamente circondato l’area. La comunità si stringe in attesa di ulteriori dettagli.

3.57 E' salito a 9 il bilancio dei morti della sparatoria alla Tumbler Ridge Secondary School, nella British Columbia. Secondo la polizia, una donna con capelli castani e abito nero avrebbe a perto il fuoco uccidendo sei persone e ferendone oltre 25 prima di togliersi la vita. Due vittime sono state trovate in una casa vicina, una delle quali è deceduta durante il trasporto. L'assalitrice ha colpito la scuola durante un'affollata assemblea, seminando panico in una comunità di appena 2.400 abitanti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Canada Sparatoria Canada,spari a scuola:ucciso aggressore Una sparatoria si è verificata questa mattina alla scuola media di Tumbler Ridge, in British Columbia. Spari in California,4 morti e 10 feriti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. The St. Pius X High School Shooting: Robert Poulin's Secret Life Dodge Ram a soli 33.333€, per gli amanti dei numeri dispari come me #fenocar #autoamericane - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.