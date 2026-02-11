Canada sparatoria shock in una scuola | almeno 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria ha scosso Tumbler Ridge, in Columbia Britannica, lasciando almeno dieci morti e 27 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’autrice dell’attacco sarebbe una donna che si è tolta la vita prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La comunità è sotto shock per quanto accaduto in una scuola normalmente tranquilla. Le autorità stanno indagando per capire cosa abbia spinto questa donna a compiere l’attacco.

Strage a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. Secondo i media locali l’autrice sarebbe una donna che si è tolta la vita prima dell’arrivo della polizia. Attualmente in corso le indagini Sono almeno 10 i morti e 27 i feriti causati da una sparatoria avvenuta in una scuola secondaria di Tumbler Ridge, cittadina della Columbia Britannica, in Canada. Secondo quanto riportato dai media locali, almeno 7 persone sono state uccise all’interno dell’istituto prima che la presunta responsabile si togliesse la vita. L’episodio si è verificato in un ex cittadina mineraria di circa 2.400 abitanti situata ai piedi delle Montagne Rocciose, oltre mille chilometri a nord di Vancouver. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Canada, sparatoria shock in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti Approfondimenti su Tumbler Ridge Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada. Canada: sparatoria in scuola British Columbia, almeno 10 morti e 27 feriti Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenata una sparatoria in una scuola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Sparatoria in una scuola in Canada: 10 morti e 27 feriti Ultime notizie su Tumbler Ridge Argomenti discussi: Canada sotto shock: strage in una scuola della Columbia Britannica, 10 morti tra studenti e personale e 27 feriti; Canada, strage in una scuola: 9 morti e 27 feriti; Donna fa strage in un liceo in Canada: 10 morti e 27 feriti; Canada, sparatoria in scuola British Columbia: almeno 10 morti e 27 feriti. Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 mortiRoma, 11 feb. (askanews) – Dieci persone, tra cui il sospetto aggressore, sono morte in una sparatoria a Tumbler Ridge, nella zona occidentale del Canada, oltre 20 sono rimaste ferite. Secondo quanto ... askanews.it Canada sotto shock, sparatoria a scuola: dieci morti e una comunità spezzataDieci morti a Tumbler Ridge, sette in una scuola. Il Canada sotto shock per la sparatoria più grave dal 1989. Tragedia in Canada dove nella remota cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ... lanotiziagiornale.it #Canada , sparatoria in una scuola. Le immagini da #TumblerRidge x.com Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all’interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono sta - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.