Canada sparatoria shock in una scuola | almeno 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria ha scosso Tumbler Ridge, in Columbia Britannica, lasciando almeno dieci morti e 27 feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’autrice dell’attacco sarebbe una donna che si è tolta la vita prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La comunità è sotto shock per quanto accaduto in una scuola normalmente tranquilla. Le autorità stanno indagando per capire cosa abbia spinto questa donna a compiere l’attacco.

Strage a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica. Secondo i media locali l'autrice sarebbe una donna che si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Attualmente in corso le indagini Sono almeno 10 i morti e 27 i feriti causati da una sparatoria avvenuta in una scuola secondaria di Tumbler Ridge, cittadina della Columbia Britannica, in Canada. Secondo quanto riportato dai media locali, almeno 7 persone sono state uccise all'interno dell'istituto prima che la presunta responsabile si togliesse la vita. L'episodio si è verificato in un ex cittadina mineraria di circa 2.400 abitanti situata ai piedi delle Montagne Rocciose, oltre mille chilometri a nord di Vancouver.

Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenata una sparatoria in una scuola.

