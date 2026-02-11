La polizia canadese ha aggiornato il bilancio della strage nell’ovest del paese. In un primo momento si parlava di nove vittime, ora invece sono state confermate solo otto. La scoperta arriva pochi giorni dopo l’attacco, mentre le indagini proseguono per chiarire cosa sia successo realmente.

Ottawa, 11 feb. (AdnkronosAfp) - La polizia canadese ha affermato che la strage nell'ovest del Canada ha causato otto vittime, invece delle nove indicate finora dalle autorità. “Vorrei correggere alcune informazioni diffuse ieri e chiarire che nove persone in totale sono morte” a seguito dell'attacco, compresa la sospettata della strage, anch'essa deceduta, ha dichiarato in una conferenza stampa il vice commissario della Royal Canadian Mounted Police, Dwayne McDonald. “Inizialmente si pensava che una delle vittime, una donna che aveva riportato ferite gravi ed era stata trasportata dalla scena del crimine dai nostri membri delle forze dell'ordine all'ospedale fosse deceduta a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Canada: polizia, '8 e non 9 le vittime della strage'

La polizia in Canada ha identificato il sospettato della sparatoria che ha fatto nove vittime a Tumbler Ridge, nel territorio occidentale.

Questa mattina, il memoriale delle vittime della strage di Crans-Montana è stato colpito da un incendio.

Canada: polizia, 'sospettato della strage è una donna transgender di 18 anni'Ottawa, 11 feb. (Adnkronos/Afp) - Il sospettato della sparatoria di Tumbler Ridge, che ha causato nove morti nel Canada occidentale, è una donna

La polizia ha identificato l'autrice della strage in una scuola del Canada. Si tratta di Jesse Van Rootselaar, una ragazza di 18 anni.

La sparatoria in una scuola e in una abitazione in #Canada. Almeno 9 le vittime più l'attentatore, forse una donna, che si sarebbe uccisa dopo aver aperto il fuoco.