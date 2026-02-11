Quattro stelle dell'hockey NHL sono state viste a Milano, tutte in metro. I giocatori, noti per i loro contratti milionari, si sono spostati senza troppi complimenti sulla linea M2, lasciando il Villaggio olimpico per cercare strutture più confortevoli in hotel a cinque stelle. Giovedì affronteranno la Repubblica Ceca, ma nel frattempo sono concentrati sulla ricerca di standard più elevati.

Erano proprio loro, indiscutibilmente. Con le belle divise biancorosse e un pizzico di goliardia. Nessuno scherzo: erano i giocatori della Nazionale di hockey ghiaccio del Canada in carne e ossa, quelli avvistati martedì pomeriggio a bordo della linea verde della metropolitana milanese (la M2). Sì, i multimilionari giocatori del Canada, tutte stelle Nhl, di ritorno sulla scena olimpica dopo dodici anni. Il loro debutto è attesissimo: giovedì, alle 16.40, in quel gioiello che è l’Arena Santagiulia, sfideranno la Repubblica Ceca. Sarà già una partita da non perdere. Intanto, che inatteso e meraviglioso spot per i trasporti pubblici cittadini, in questi giorni costretti agli straordinari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canada, le stelle Nhl dell'hockey beccate a Milano in metro: e mollano il Villaggio per un 5 stelle

Approfondimenti su Canada Nhl

Gli Stati Uniti e il Canada hanno annunciato le squadre ufficiali per il torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026, in programma dal 11 al 22 febbraio.

Questa mattina a Milano si è vista una scena insolita: la squadra canadese di hockey, con molte stelle della Nhl, è arrivata all’Arena Santagiulia di Rogoredo usando la metropolitana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Canada Nhl

Argomenti discussi: Hockey ghiaccio, c'è Usa-Canada: una sfida tra giganti che valgono 400 milioni; NHL alle Olimpiadi: il grande ritorno con rose da 393 milioni di dollari; Laura Fortino: la medaglia d'oro Olimpica che sta portando in alto l'hockey su ghiaccio femminile in Italia; I Giochi tornano a riveder le stelle: sono sbarcati i campionissimi dell’hockey Usa.

Le stelle Nhl... in metro! La squadra di hockey canadese va alla partita cosìUna scena che solo in questi giorni si può vedere a Milano. La squadra canadese di hockey maschile, composta da diverse stelle della Nhl, decide di prendere la metro per arrivare all'Arena Santagiulia ... msn.com

È emozionante pensare di poter affrontare il Canada al completoAncora qualche giorno e poi Michael Fora si tufferà in una nuova avventura olimpica. Finalmente un evento con il pubblico, vicino a casa e con tutte le stelle della NHL - ha dichiarato il difensore d ... rsi.ch

Thomas Ceccon insieme ad altre stelle internazionali del nuoto nel China Swimming Open: un test "accattivante" per il veneto in un'annata che avrà negli Europei il fulcro - facebook.com facebook