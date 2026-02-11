Canada le stelle Nhl dell' hockey beccate a Milano in metro | e mollano il Villaggio per un 5 stelle

Quattro stelle dell'hockey NHL sono state viste a Milano, tutte in metro. I giocatori, noti per i loro contratti milionari, si sono spostati senza troppi complimenti sulla linea M2, lasciando il Villaggio olimpico per cercare strutture più confortevoli in hotel a cinque stelle. Giovedì affronteranno la Repubblica Ceca, ma nel frattempo sono concentrati sulla ricerca di standard più elevati.

Erano proprio loro, indiscutibilmente. Con le belle divise biancorosse e un pizzico di goliardia. Nessuno scherzo: erano i giocatori della Nazionale di hockey ghiaccio del Canada in carne e ossa, quelli avvistati martedì pomeriggio a bordo della linea verde della metropolitana milanese (la M2). Sì, i multimilionari giocatori del Canada, tutte stelle Nhl, di ritorno sulla scena olimpica dopo dodici anni. Il loro debutto è attesissimo: giovedì, alle 16.40, in quel gioiello che è l’Arena Santagiulia, sfideranno la Repubblica Ceca. Sarà già una partita da non perdere. Intanto, che inatteso e meraviglioso spot per i trasporti pubblici cittadini, in questi giorni costretti agli straordinari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

