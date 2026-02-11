Canada | La Russa ' cordoglio per terribile sparatoria'

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa, Guido La Russa, ha espresso il suo cordoglio per la sparatoria avvenuta in Canada. Ha detto di essere profondamente dispiaciuto per le vittime e ha inviato le sue condoglianze alla comunità canadese e ai familiari coinvolti. La tragedia ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a molte reazioni di solidarietà.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Esprimo profondo cordoglio alla comunità canadese e ai familiari delle vittime per la terribile sparatoria avvenuta in Canada. A tutti loro giunga la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica". Così su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Whatsapp, “vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest Cinghiali giocano a pallone nel parco. No, non sono "carini" ma pericolosi . 🔗 Leggi su Iltempo.it

canada la russa cordoglio per terribile sparatoria

© Iltempo.it - Canada: La Russa, 'cordoglio per terribile sparatoria'

Approfondimenti su Canada La Russa

Spagna: La Russa, 'sentito cordoglio, dolore sincero e profondo'

Il ministro La Russa ha espresso il proprio cordoglio per il tragico incidente ferroviario avvenuto sulla linea Madrid-Andalusia, manifestando dolore sincero e profondo.

Canada, sparatoria in una scuola: 9 morti e 27 feriti. La sospettata si è uccisa

Una sparatoria si è scatenata questa mattina in una scuola secondaria del Canada.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Canada La Russa

Canada: La Russa, 'cordoglio per terribile sparatoria'Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Esprimo profondo cordoglio alla comunità canadese e ai familiari delle vittime per la terribile sparatoria avvenuta in Canada. A tutti loro giunga la vicinanza mia ... iltempo.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.