Canada | La Russa ' cordoglio per terribile sparatoria'

Il ministro della Difesa, Guido La Russa, ha espresso il suo cordoglio per la sparatoria avvenuta in Canada. Ha detto di essere profondamente dispiaciuto per le vittime e ha inviato le sue condoglianze alla comunità canadese e ai familiari coinvolti. La tragedia ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a molte reazioni di solidarietà.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Esprimo profondo cordoglio alla comunità canadese e ai familiari delle vittime per la terribile sparatoria avvenuta in Canada. A tutti loro giunga la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica". Così su X il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

