Canada donna apre il fuoco a scuola | almeno 10 vittime e decine di feriti

Una donna ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia. Almeno dieci persone sono morte e 27 sono rimaste ferite. La cittadina montana si è svegliata sotto shock dopo l’accaduto. La polizia ha subito intervenuto e sta indagando sui motivi dell’attacco.

Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all'interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono state trovate senza vita in un'abitazione collegata all'incidente, secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police (Rcmp). Tra i feriti, due sono in gravi condizioni. La persona ritenuta responsabile - che secondo una prima valutazione delle autorità sarebbe "una donna in abito con capelli marroni" - è stata trovata morta all'interno della scuola con quella che appare una ferita autoinflitta.

