Campus della moda Vince la sostenibilità

Questa mattina si è inaugurato il nuovo percorso al Campus della moda, dedicato alla sostenibilità. Si tratta di un corso che insegna a guardare la moda con occhi diversi, più attenti all’ambiente e alle persone. Studenti e professionisti si sono riuniti per scoprire come rendere più etica e sostenibile il settore, imparando pratiche e strategie nuove. È un passo importante per chi vuole fare moda senza danneggiare il pianeta.

Un percorso per imparare a guardare la moda con occhi diversi, più attenti all’ambiente e alle persone. È questo l’obiettivo di ’I Care, I Make’, il progetto promosso dal Museo del Tessuto e dalla Provincia per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sui temi della sostenibilità e del consumo consapevole. L’iniziativa coinvolge sette classi del terzo anno degli istituti Gramsci-Keynes e Livi, per un totale di 160 studenti. Nell’ambito del progetto gli studenti hanno incontrato Flavia La Rocca, director of product design di Inside Out Fashion Textiles & Home, che ha dialogato con i ragazzi sull’impatto sociale e umano degli abiti che indossiamo ogni giorno, dalla produzione al consumo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

