Camion contro auto all' incrocio di via Arda

Questa mattina si è verificato un incidente all’incrocio tra via Diete di Roncaglia e via Arda. Un camion e un’auto si sono scontrati nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. Secondo le prime testimonianze, l’impatto è stato violento, ma fortunatamente nessuno ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, che hanno gestito la situazione e richiesto i rilievi di rito. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano ricostruiti i fatti.

Scontro tra un camion e un'auto nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio lungo via Diete di Roncaglia, all'angolo con via Arda. Il mezzo pesante, mentre si immetteva, ha centrato una Fiat Punto che stava sopraggiungendo. Sul posto un'ambulanza della Cri, di passaggio in quel momento, ma.

