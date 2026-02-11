Camera | collegio questori riprendono prenotazioni e svolgimento conferenze stampa

Il Collegio dei Questori ha annunciato che da oggi tornano in vigore le regole già stabilite lo scorso 16 aprile 2025 per le prenotazioni e le conferenze stampa in Parlamento. Deputati e gruppi parlamentari possono riprendere a utilizzare la sala dedicata, seguendo le procedure già in atto. La decisione arriva dopo un periodo di sospensione e chiarisce le modalità di accesso e svolgimento degli eventi istituzionali in Aula.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il Collegio dei Questori comunica che da oggi riprendono efficacia le regole già stabilite, da ultimo il 16 aprile 2025, per la prenotazione e lo svolgimento delle conferenze stampa da parte di deputati e gruppi parlamentari presso la sala ad esse dedicata.

