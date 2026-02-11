Cambodia says it has closed almost 200 scam centers in fraud crackdown

La polizia cambogiana ha chiuso quasi 200 centri di truffa nell’ultima settimana. Le autorità hanno messo sotto sequestro numerosi locali coinvolti in attività fraudolente che operano oltre confine. La lotta contro i centri illegali continua, con l’obiettivo di fermare le truffe transnazionali che colpiscono diverse nazioni. I responsabili sperano di ridurre le operazioni illecite e rafforzare la sicurezza nel paese.

Chhay said 173 senior crime figures linked to the centres had been arrested and 11,000 workers deported in a campaign that began late last year after the U.S. indicted and then China extradited a China-born alleged scam kingpin in the strongest international move so far against the criminal networks. The Indian embassy in Phnom Penh did not immediately respond to a request for comment. Authorities said there were no arrests made inside the Kampot casino complex known as My Casino. Workers fled after the detention of alleged boss and tycoon Ly Kuong, and police said they lacked the manpower to detain those leaving.

