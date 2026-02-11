Camarda-Inter l’annuncio gela i tifosi del Milan

La notizia ha sconvolto i tifosi del Milan: Francesco Camarda, il giovane centravanti molto amato dai supporters rossoneri, potrebbe trasferirsi all’Inter. La voce circola con insistenza e ha già fatto tremare gli animi tra chi sperava di vederlo ancora con la maglia del Milan.

Francesco Camarda è senza dubbio uno dei beniamini del pubblico del Milan che, nonostante il prestito al Lecce di questa stagione, continuano ad apprezzare molto il giovane centravanti che viene considerato uno dei potenziali attaccanti del futuro della squadra rossonera. Camarda non ha chiuso le porte all'Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it In occasione dell'evento "Disegna con i calciatori" della Panini, il centravanti classe 2008 ha parlato del suo futuro, non chiudendo di fatto le porte ad un trasferimento all'Inter, rivale storica dei rossoneri: " Un futuro all'Inter? Ora sono al Lecce e penso al Lecce.

