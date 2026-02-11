Camarda si lascia andare a una frase che apre a nuovi scenari di mercato. Durante un incontro, ha detto che non si può mai sapere cosa potrebbe succedere in futuro, lasciando intuire un possibile trasferimento all’Inter. La notizia ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, che ora si chiedono se ci siano reali possibilità di vedere il giocatore nerazzurro in maglia interista.

Inter News 24 Camarda apre a sorpresa a nuovi scenari di mercato durante un incontro, lasciando uno spiraglio aperto per un clamoroso approdo all’Inter. Il calciomercato vive spesso di suggestioni e parole non dette, ma le ultime dichiarazioni di Francesco Camarda hanno acceso un dibattito immediato tra i tifosi. L’attaccante di prospettiva, attualmente di proprietà del Milan ma in forza al Lecce per farsi le ossa nel massimo campionato, è stato il protagonista di un evento speciale organizzato presso l’Istituto Marcelline. In occasione del progetto Disegna con i calciatori, promosso dal canale YouTube Panini Sport Italia, il giovane centravanti ha risposto alle curiosità di una platea di piccoli alunni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Camarda e il possibile futuro all’Inter: «Non si può mai sapere»

Approfondimenti su Camarda Inter

I dirigenti dell’Inter stanno pensando seriamente a un altro anno con Mkhitaryan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Camarda Inter

Argomenti discussi: Mercato Milan, gennaio senza scosse: Camarda, Mateta e il caso Tonali; Camarda lancia il conto alla rovescia: una clessidra e la voglia di accorciare i tempi; Camarda stava tornando al Milan: l'agente ammette il retroscena di mercato; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio.

Camarda non esclude un futuro all'Inter: Non si può mai sapereUno degli attaccanti più promettenti del calcio italiano, ad oggi fermo per infortunio ma sul quale il Milan pare voglia puntare per il futuro. Eppure, Francesco Camarda non esclude nulla su quello ch ... fantacalcio.it

Calciomercato Milan, Camarda era vicino al ritorno in rossonero a gennaio: il retroscenaIl calciomercato Milan ci regala un retroscena che ha del clamoroso per questa sessione di calciomercato invernale 2026. Francesco Camarda, infatti, era ... news-sports.it

Il noto agente chiarisce sulla questione #Camarda e non chiude le porte ad un possibile ritorno in Italia di Sandro #Tonali, sponda #Juventus Dichiarazioni integrali sul nostro sito, link nelle storie Come reagireste a vedere Sandro con la maglia bianco - facebook.com facebook

Infortunio Camarda: per il Lecce basta una terapia conservativa, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato al Milan x.com