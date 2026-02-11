Calendario Inter due mesi e mezzo di fuoco | i nerazzurri si giocano tutto

L’Inter si trova di fronte a un vero e proprio tour de force nei prossimi due mesi e mezzo. La squadra di Inzaghi dovrà affrontare una serie di partite ravvicinate, con pochi giorni di riposo tra una sfida e l’altra. La lunga sequenza di impegni, che esclude la pausa per le Nazionali di fine marzo, potrebbe mettere a dura prova la condizione fisica dei nerazzurri e influenzare l’intera stagione. La sfida ora è mantenere energia e concentrazione fino alla fine di aprile.

Calendario Inter. Un tour de force che può indirizzare un’intera stagione. L’ Inter si prepara a vivere due mesi e mezzo ad altissima intensità, con un calendario che, eccezion fatta per la sosta di fine marzo dedicata alle Nazionali, potrebbe costringere i nerazzurri a scendere in campo ogni tre giorni fino alla fine di aprile. Un ritmo serrato che metterà alla prova energie fisiche, profondità della rosa e capacità di gestione da parte dello staff tecnico. L’avvio è subito incandescente: sabato 14 febbraio a San Siro arriva la Juventus, in una sfida che vale molto più dei tre punti. Poi spazio all’Europa con il doppio confronto di Champions League contro il Bodo Glimt, intervallato dalla trasferta di Lecce del 21 febbraio, contro una squadra in piena lotta salvezza e dunque affamata di punti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Approfondimenti su Inter Calcio Calendario Inter, tra Serie A e Champions League: «Da Bergamo a Dortmund, mese di fuoco per i nerazzurri» Roma Como in campo: i giallorossi vogliono accorciare sull’Inter. Giocano i due obiettivi nerazzurri Roma e Como scendono in campo con obiettivi diversi: i giallorossi puntano a ridurre il divario dalla capolista Inter, mentre i lombardi cercano punti salvezza. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Inter Calcio Argomenti discussi: Calendario Inter fino ad aprile: Como in Coppa dopo il derby, gli incastri con la Champions; La forza dell'Inter: non inciampa nelle piccole. A Cremona solo i suoi tifosi potevano fermarla; Youth League, alle 18 Colonia-Inter in diretta su Inter TV; Inter, trasferte vietate ai tifosi fino al 23 marzo: il provvedimento dopo il petardo verso Audero a Cremona. Un mese al derby di Milano: i calendari di Milan e Inter a confrontoIl derby di Milano in programma tra un mese dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti nella lotta scudetto tra Milan e Inter, attualmente ... milannews.it Calendario Inter fino ad aprile: Como in Coppa dopo il derby, gli incastri con la ChampionsDue mesi da vivere tutto d'un fiato per l'Inter: si parte sabato contro la Juventus per un tour de force fino al termine del campionato ... msn.com Calendario Inter fino ad aprile: Como in Coppa dopo il derby, gli incastri con la Champions x.com Questi sono i calendari a confronto di #Inter e #Milan da qui alla fine del campionato. Considerazione personale: io vedo il calendario del #Milan più semplice del nostro, al netto anche del fatto che l’#inter gioca la #ChampionsLeague e loro solo il campionat - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.