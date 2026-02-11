Calciomercato Juventus | nuova idea dall’Atalanta c’è il sì di Spalletti

La Juventus sta già pensando alla prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime notizie, i bianconeri stanno cercando un centrocampista che possa aiutare sia in fase offensiva che difensiva. Nei piani c’è anche una nuova idea dall’Atalanta, con il sì di Spalletti. La società torinese lavora per rafforzare la rosa e puntare a migliorare la squadra.

La Juventus lavora già per il prossimo mercato estivo. Secondo le ultime notizie di calciomercato in arrivo da Torino, i bianconeri starebbero cercando un centrocampista capace di fare le due fasi. La Juve lavora per un rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulla lista degli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe anche il nome di Ederson dell'Atalanta. Il brasiliano, 26 anni, nelle ultime settimane sarebbe diventato uno dei primi obiettivi del ds Comolli. Il suo contratto con la Dea, in scadenza a giugno 2027 potrebbe infatti favorire l'affare. Nel caso in cui non arrivare il rinnovo (ad oggi mai davvero vicino) l'Atalanta potrebbe essere costretta ad ascoltare offerte importanti già nella prossima finestra estiva.

