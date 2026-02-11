Calciomercato Juve | un top club assoluto si inserisce nella corsa a Mateta per giugno

La Juventus si prepara a un nuovo colpo di mercato. Secondo le ultime voci, un club di livello internazionale si sarebbe fatto avanti per Mateta, puntando a portarlo in squadra a giugno. Nei prossimi mesi, i tifosi bianco-neri seguiranno con attenzione gli sviluppi, mentre la dirigenza valuta l’offerta e le possibili strategie. La corsa al giovane attaccante entra nel vivo.

. Il centravanti francese resta molto ambito. Il nome di Jean-Philippe Mateta torna a infiammare le cronache di mercato, ma questa volta la rotta sembra spostarsi dall’Italia verso la Spagna. Il centravanti francese, classe 1997, è stato uno dei profili più caldi dell’ultima sessione invernale, sfiorando l’approdo in Serie A prima con la Juventus e successivamente con il Milan. Entrambe le big italiane avevano individuato in lui il rinforzo ideale per l’attacco, ma le richieste economiche del Crystal Palace in un caso e le perplessità sulle condizioni fisiche del ragazzo nell’altro, hanno stoppato tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta, attaccante dell'Aston Villa, è entrato nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus.

