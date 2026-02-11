Calciomercato Como il ds Ludi | Volevamo prenderlo a titolo definitivo! Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha confermato che avrebbero voluto acquistare a titolo definitivo il giovane talento che sta facendo parlare di sé in Serie A. Ludi ha spiegato che la trattativa si è interrotta proprio sul più bello, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Il club aveva puntato forte sul giocatore, ma alla fine non è riuscito a portarlo a casa. La situazione resta aperta e si attende di capire se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane.

Pellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in Italia? La verità sulle voci estive sulla Juventus: il retroscena svelato da Romano Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Napoli, De Giovanni è un fiume in piena: «Se un vicino compie azioni negative contro di te e tu non ti lamenti, nessuno può aiutarti». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Approfondimenti su Como Calciomercato Como, il ds Ludi rivela: “Volevamo Vergara a titolo definitivo, ma il Napoli ha detto no” Il Como aveva messo nel mirino Antonio Vergara e voleva prenderlo a titolo definitivo. Calciomercato Juve, si preannuncia un’asta caldissima per il gioiellino che sta incantando la Serie A: si partirà da 40 milioni! I dettagli Il calciomercato della Juventus si infiamma con l'interesse internazionale per un giovane talento che sta facendo parlare di sé in Serie A. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Como Calciomercato Argomenti discussi: Acquisti e cessioni del calciomercato di gennaio: come cambiano le squadre di Serie A; MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno; Serie A, sfuma un obiettivo del Como 1907. Niente arrivo per un terzino sinistro brasiliano; Calciomercato, il pagellone: Atalanta da applausi, Roma promossa, Juve e Milan no. Lazio indebolita. Como, il ds Ludi: Abbiamo provato a prendere Vergara, il retroscenaIl direttore sportivo biancoblu ha svelato i tentativi fatti per prendere il talento del Napoli: Lo volevamo a titolo definitivo ... msn.com Perrone del Como va al Napoli in estate? Parla l'esperto di mercatoMaximo Perrone sta disputando una buona partita in Napoli-Como di Coppa Italia. Il centrocampista argentino con passaporto spagnolo sta facendo vedere al pubblico del 'Maradona' perché inizino a circo ... msn.com #Napoli ko ai rigori, #Como in semifinale di #CoppaItalia con l' #Inter #NapoliComo calciomercato.com/liste/coppa-it… x.com CALCIOMERCATO AVELLINO: CHE VOTO DATE Sessione invernale chiusa anche per l’Avellino, che ha operato con attenzione su tutti i reparti. ENTRATE PRINCIPALI - Sala (Como) - Reale (Roma) - Sassi (Atalanta) - Izzo (Monza) - Le Borgne (Co - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.