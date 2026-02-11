Calcio in centro arriva il maxi schermo per seguire in diretta Ternana – Ravenna

In centro arriva il maxi schermo per seguire in diretta Ternana – Ravenna. Giovedì sera, i tifosi giallorossi potranno vedere la partita sul grande schermo al Mercato Coperto, che apre le porte per un evento speciale. Lo spettacolo si svolge nel cuore della città, con il pubblico pronto a tifare in diretta.

In occasione della sfida Ternana – Ravenna, in programma giovedì alle 20.30, il Mercato Coperto apre le porte ai tifosi giallorossi per un matchday speciale, con la diretta su maxi schermo al piano superiore dello storico spazio nel cuore della città. L’iniziativa, come fanno sapere dal club giallorosso, " un invito a trasformare l’infrasettimanale in un’occasione di condivisione e appartenenza, per sostenere la squadra anche a distanza, con lo spirito e l’energia che da sempre caratterizzano la tifoseria ravennate". I posti sono limitati: l’ingresso è gratuito ma i posti disponibili sono su prenotazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il calcio di serie C torna subito in campo dopo la sconfitta di Ascoli.

