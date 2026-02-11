Calabria e Sicilia | Ciclone in Arrivo Allerta Rossa e Preparativi per Forti Venti e Mareggiate Intense

Un nuovo ciclone si avvicina alle coste di Calabria e Sicilia. Le autorità hanno già attivato l’allerta rossa e invitano le persone a prepararsi a forti venti e mareggiate. Le condizioni meteo peggiorano di ora in ora, e si aspetta che nelle prossime ore il maltempo si intensifichi.

Ciclone in Arrivo su Calabria e Sicilia: Allerta Rossa e Preparativi a Tutto Campo. Un nuovo ciclone si sta avvicinando rapidamente alle coste di Calabria e Sicilia, minacciando forti venti, mareggiate intense e piogge abbondanti. L’allerta arancione è stata estesa lungo il versante tirrenico delle due regioni, con scuole chiuse in numerosi comuni e misure di sicurezza straordinarie adottate, come la chiusura di siti pubblici e il divieto di transito in aree a rischio. L’evento, previsto nel corso di giovedì 12 febbraio e nei giorni successivi, solleva preoccupazioni per possibili danni a infrastrutture e per la sicurezza della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

L’arrivo del ciclone Harry ha portato condizioni meteorologiche avverse nelle regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ciclone Harry: allerta rossa prevista anche oggi in Sicilia, Calabria e Sardegna

