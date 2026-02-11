Cairn conquista i giocatori grazie alla sua trama coinvolgente e alla grafica curata. Sophia Eleni, la voce di Aava, racconta che il progetto nasce dall’idea di unire avventura e riflessione sui grandi temi come la natura e l’evoluzione umana. Durante l’intervista, Eleni spiega che il suo personaggio rappresenta una guida, una presenza che accompagna il protagonista nel suo viaggio tra sfide e scoperte. La colonna sonora e la narrazione contribuiscono a creare un’atmosfera immersiva, che spinge i giocatori a riflettere sui

Abbiamo amato Cairn, il nuovo gioco dei ragazzi di The Game Bakers. Se avete letto la nostra riflessione a riguardo, avrete ben capito che, al netto della meccanica di gioco base che riguarda la scalata, Cairn ha dalla sua una dimensione narrativa davvero sfiziosa, che attraversa diversi temi e parentesi: il rapporto tra l’uomo e la natura, come anche la stessa elevazione dell’essere umano a creatura divina, cercando di superare i limiti o gli obiettivi prefissati. Siamo stati talmente colpiti che ne abbiamo voluto sapere di più e per l’occasione, siamo andati a parlare direttamente con la protagonista del gioco, Aava, o almeno con chi ne ha prestato la voce per tutta la durata della scalata, l’attrice Sophia Eleni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cairn: intervista a Sophia Eleni, la voce di Aava

Approfondimenti su Cairn gioco

In questa intervista, esploriamo la figura di Boualem Sansal, scrittore algerino noto per la sua voce critica e il suo impegno civile.

Patrizia Laquidara racconta la sua musica e le sue radici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cairn [PC/PS5] Interview with Sofia Eleni Aava