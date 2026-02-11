Byd debutta in Premier League | è il nuovo automotive partner del Manchester City

Byd entra ufficialmente in Premier League come nuovo partner automobilistico del Manchester City. La casa cinese di Shenzhen ha firmato un accordo pluriennale con i Citizens, che prevede la fornitura di vetture a energia sostenibile per calciatori, staff e dirigenti. Inoltre, i loghi del marchio saranno visibili all’interno dell’Etihad Stadium e durante le partite di Premier e FA Cup. La collaborazione segna un passo importante per Byd nel calcio inglese.

