Byd debutta in Premier League | è il nuovo automotive partner del Manchester City
Byd entra ufficialmente in Premier League come nuovo partner automobilistico del Manchester City. La casa cinese di Shenzhen ha firmato un accordo pluriennale con i Citizens, che prevede la fornitura di vetture a energia sostenibile per calciatori, staff e dirigenti. Inoltre, i loghi del marchio saranno visibili all’interno dell’Etihad Stadium e durante le partite di Premier e FA Cup. La collaborazione segna un passo importante per Byd nel calcio inglese.
Dopo la Serie A, con l'accordo triennale sottoscritto la scorsa estate con l'Inter, il marchio cinese Byd si appresta a debuttare in Premier League nell'ambito di una collaborazione di ampio respiro (sempre relativa al ruolo di automotive partner del club) con il Manchester City. L'ufficializzazione è arrivata nella mattinata di mercoledì 11 febbraio 2026, a (circa) cinque mesi di distanza dallo stop alla sponsorizzazione dei Citizens da parte di Nissan. Oltre alla fornitura di veicoli a nuova energia (in particolar modo il Suv Sealion 7 e la sportiva Denza Z9 Gt) per i membri dello staff tecnico e dirigenziale, la casa di Shenzhen si occuperà direttamente, con l'affidamento della gestione e la responsabilità, dei sistemi di ricarica dei veicoli e delle batterie per l'accumulo di energia presso la City Football Academy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
