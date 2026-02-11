Burgio celebra il venerabile Fra Andrea | riflessione spirituale e storica

Da agrigentonotizie.it 11 feb 2026

Si è svolta nel pomeriggio una cerimonia a Burgio per celebrare il venerabile Fra Andrea. La chiesa dei Cappuccini si è riempita di fedeli e cittadini, tutti intenti a ricordare il passato e a riflettere sulla figura di Fra Andrea. Tra preghiere e discorsi, si è parlato di fede, storia e tradizione del territorio, creando un momento di confronto semplice e diretto con la comunità.

Un pomeriggio di riflessione spirituale e storica nella chiesa dei Cappuccini, tra memoria, fede e cultura del territorio. Lo ha vissuto la piccola Burgio nel ricordo della proclamazione a venerabile di Fra Andrea da Burgio.A fare da guida è stato il prof. Vito Di Leonardi, studioso della vita.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

